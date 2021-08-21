Dağcılar buzul göllerinde doyasıya yüzdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dağcılar buzul göllerinde doyasıya yüzdü

Dağcılar buzul göllerinde doyasıya yüzdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, 5 saatlik trekking yürüyüşün ardından ulaştıkları buzul göllerinde yüzmenin keyfini yaşadı.

Hakkari'nin Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, 5 saatlik trekking yürüyüşün ardından ulaştıkları buzul göllerinde yüzmenin keyfini yaşadı.

Hakkari ve ilçelerini her hafta gezerek tanıtan Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, buzul göllerine ulaşmak için karayolu ile Şemdinli ilçesine giderek Sivri Dağ bölgesine doğru yol aldı. Doğada yaptıkları 5 saatlik trekking yürüyüşün ardından buzul göllerine ulaşan dağcılar, gölde doyasıya yüzdüler.

Burada bir açıklamada bulunan Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Suat Öztekin, "Dernek olarak her hafta bölgemizi tanımak amacıyla geziyoruz. Bu haftaki rotamız ise Şemdinli ilçesine bağlı Sivri Dağ bölgesindeki buzul gölleriydi. 5 saatlik bir yürüyüşün ardından buzul göllerine ulaşabildik. Burada doğanın bize sunduğu güzelliklerle karşılaştık. Hakkari bölgesindeki tüm göllerde yüzdüğümüz gibi burada de yüzme keyfi yaşadık. Bu anlamda bize destek sağlayan Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Kanaat Önderi Cengiz Töre ve Konu Köy Muhtarı Cafer Özer'e teşekkür ederiz" dedi.

Hakan Zanyar Aykut isimli dağcı ise 20 kişilik bir ekiple Sivri Dağ ve göllere ulaştıklarını aktararak, yaptıkları trekking etkinliklerinin en zor parkurlardan bir tanesinin yaşadıklarını söyledi. Aykut, "Yasaklı bölge olduğu için oraya giremedik. Oluşum bakımdan göller, buzul aşındırmasıyla oluşan ve 'sirk' adı verilen çanaklarda oluşan göllerdir. İki göl bakımından birinci göl 3 bin 600 yukarı göl ise 3 bin 650 rakımda bulunmaktadır. Bu doğa yürüyüşlerimiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

(Metin Tek/İHA)

Dağcılar buzul göllerinde doyasıya yüzdü
Dağcılar buzul göllerinde doyasıya yüzdü
Dağcılar buzul göllerinde doyasıya yüzdü
Dağcılar buzul göllerinde doyasıya yüzdü
Dağcılar buzul göllerinde doyasıya yüzdü
Dağcılar buzul göllerinde doyasıya yüzdü
Dağcılar buzul göllerinde doyasıya yüzdü
Dağcılar buzul göllerinde doyasıya yüzdü
Dağcılar buzul göllerinde doyasıya yüzdü
Dağcılar buzul göllerinde doyasıya yüzdü
Dağcılar buzul göllerinde doyasıya yüzdü
Dağcılar buzul göllerinde doyasıya yüzdü
Dağcılar buzul göllerinde doyasıya yüzdü
Dağcılar buzul göllerinde doyasıya yüzdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Düm Tek Tek Hande Erçel Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Gervinho Burak Elmas Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Dağcılar buzul göllerinde doyasıya yüzdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 18:16:56. #1.14#

title