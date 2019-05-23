Dağcılar Ata'nın Yolunda

Türkiye'nin 81 ilinden Samsun'a gelen dağcılar "11. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü"ne başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş kapsamında, ülkenin 81 ilinden 300 dağcı, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru'ndan karaya çıktığı Tütün İskelesi önünde bir araya geldi.

Yürüyüşe başlayan dağcılar, Atatürk'ün kullandığı güzergahı takip ederek 3 günde Samsun'dan Havza'ya ulaşacak.

Vali Osman Kaymak, yürüyüş öncesinde, en genç dağcıya 25 Mayıs'ta Havza'da yapılacak törenlerde göndere çekilecek Türk bayrağını teslim etti.

Kaymak, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 100 yıl önce Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a geldiğini hatırlattı.

O dönemde Anadolu'nun işgal altında bulunduğunu, umutların tükenmiş olduğunu anlatan Kaymak, "Mondros Anlaşması gereği ordularımız terhis olmak, silahlarını bırakmak ve düşman orduların emrine girmek zorundaydı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu'ya gelerek bunu kabul etmedi ve halkı örgütleyerek Kurtuluş Savaşı'nı başlattı." dedi.

Samsun'dan başlayan mücadele sonucunda, bugün bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası arenada güçlü bir devlet olarak yoluna devam ettiğini vurgulayan Kaymak, "Bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimize borçluyuz. Biz de buradan hareketle Milli Mücadele ruhunu diri tutmayı amaçladık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA