Dağcılar, 29 yıl önce hayatını kaybeden 2 akademisyen için Erciyes'e tırmandı

24.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:48

Kayseri'de 85 dağcı, 2 Kasım 1991'de Erciyes Dağı'na tırmanış sırasında çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren 2 akademisyen için Erciyes'e tırmandı.

Erciyes Üniversitesi Dağcılık Kulübünden (EÜDAK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. Abdülmecit Doğru ve Prof. Dr. Ahmet Bilge anısına 12'ncisi düzenlenen tırmanışa Türkiye'nin değişik bölgelerinden 85 dağcı katıldı.

Doğru ile Bilge için Tekir Yaylası'nda saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı okuyan dağcılar, daha sonra tırmanışa başladı.

Dağcılar tırmanışı olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 bin 600 metreden dönerek tamamladı.

EÜDAK Başkanı Bahadır Genç, tırmanışı kazasız tamamlamanın gurur ve sevincini yaşadıklarını belirterek, "Bir üniversite kulübü olarak kendi imkanlarımızla Türkiye'den farklı katılımcıları ağırlamaktan kıvanç duyduk. Dağcılık sporunu daha ileriye ulaştırmak için arkadaşlarımızla tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dağcılardan Hüseyin Altay ise 3 bin 600 metre irtifaya girildiğinde rüzgarın şiddetini artırdığını ve artan kar yağışıyla dönüş kararı aldıklarını anlattı.

Katılımcılara tırmanışın ardından Erciyes Üniversitesinde teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: AA