Dağcılar 23 Nisan coşkusunu Erciyes'in zirvesinde yaşadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dağcılar 23 Nisan coşkusunu Erciyes'in zirvesinde yaşadı

Dağcılar 23 Nisan coşkusunu Erciyes'in zirvesinde yaşadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübü'nün 2021 faaliyet programında yer alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Erciyes Zirve tırmanışı başarılı şekilde tamamlandı.

K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübü'nün 2021 faaliyet programında yer alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Erciyes Zirve tırmanışı başarılı şekilde tamamlandı. Sahur sonrası başlayan tırmanışın zirve kısmında saygı duruşu, andımız ve istiklal marşının okunması gibi etkinlikler yapıldı.

23 Nisan Erciyes Zirve Tırmanışı, Şeytan Boğazı Kulvarı'ndan Kask, kazma, krampon, baton gibi teknik malzemeler kullanılarak gerçekleştirildi. Faaliyet Sorumlusu olarak Dağcılık kayseri İl Temsilcisi İsmail Yılmaz'ın yanı sıra tırmanışa dağcılar Mustafa Eliaçık, Mert İsmail Eği, Nihat Tufan, İbrahim Gürlekci, İsmet Malkoç, İbrahim Doğruer katıldı. 22 Nisan saat 15.00'de Erciyes Gençlik Spor Kamp Eğitim Merkezi önünde toplanan 7 dağcı ardından Çobanini kamp yerine hareket etti. 17.00'de kamp yerine ulaşıldı ve çadırlar kuruldu. 19.28'de İftarını yapan dağcılar çadırlarına geçti ve dinlenmeye çekildi. 23 Nisan sahurdan sonra saat 03: 45'de zirveye hareket edildi. Zemin sert, hava biraz soğuk (-3) olunca kar sert olduğunda rahat bir tırmanış gerçekleştirildi. 06.00'da Şeytan Boğazı kulvarına giren dağcılar Zirveye kadar sert kar üzerinde intikal yapıp 08.40'da zirveye ulaştı. Dağcılar zirvede saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı ve Andımızı okudu. 10.00'da aynı rotadan inişe geçildi. Dağcılar, sorunsuz şekilde başlangıç noktasına dönerek faaliyeti başarı ile sonlandırdı. - KAYSERİ

Dağcılar 23 Nisan coşkusunu Erciyes'in zirvesinde yaşadı
Dağcılar 23 Nisan coşkusunu Erciyes'in zirvesinde yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Banka kasası kiralayıp, diğer kasaları soymaya çalıştı
Banka kasası kiralayıp, diğer kasaları soymaya çalıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nde çocuklarla buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nde çocuklarla buluştu
NASA heyecanlandırdı! Dünyaca ünlü Azmak Nehri'ni paylaşıp hayranlığını dile getirdi
NASA heyecanlandırdı! Dünyaca ünlü Azmak Nehri'ni paylaşıp hayranlığını dile getirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Ali Koç Muslera Lukas Podolski Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dağcılar 23 Nisan coşkusunu Erciyes'in zirvesinde yaşadı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 14:09:52. #1.14#

title