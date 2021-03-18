Dağcı Göktürk Şahin'in, Ağrı Dağı'na zorlu tırmanışı
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Dağcı Göktürk Şahin'in, Ağrı Dağı'na zorlu tırmanışı

18.03.2021 09:07 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:35

Dağcı Göktürk Şahin'in, Ağrı Dağı'na zorlu tırmanışı Kış tırmanışı 8 gün sürdü Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan Lisanslı Dağcı olan Göktürk Şahin, yıllardır tırmanışa kapalı olan ve bu sene resmi kış tırmanışlarına açılan 5137 metre rakımıyla Türkiye'nin çatısı olan Ağrı Dağı'na kış...

Dağcı Göktürk Şahin'in, Ağrı Dağı'na zorlu tırmanışı

Kış tırmanışı 8 gün sürdü

AĞRI - Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan Lisanslı Dağcı olan Göktürk Şahin, yıllardır tırmanışa kapalı olan ve bu sene resmi kış tırmanışlarına açılan 5137 metre rakımıyla Türkiye'nin çatısı olan Ağrı Dağı'na kış şartlarında solo bir tırmanış gerçekleştirdi.

Doğa Aktiviteleri Grubu Spor Kulübü Derneği'ne kayıtlı Lisanslı Dağcı Göktürk Şahin, Türkiye'nin birçok dağında solo ve grup halinde tırmanışlar gerçekleştirdi. Lisanslı dağcı ve matematik öğretmenliği yapan Göktürk Şahin'in son rotası ise 5137 metre rakımlı Ağrı Dağı oldu.

"Kış tırmanışı 8 gün sürdü"

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na tırmanış yapan Göktürk Şahin, o anlarını kayda aldı. Şahin, Ağrı Dağı kış tırmanışını yalnız başına gerçekleştirmek üzere birinci gün Çevirme Köyü'ne araçla ulaştı. 8 günlük bir serüven yaşayan Şahin batak karda yürüyerek 3000 metre rakıma ulaştı. Şahin, tırmanışın 7'nci gününde zirve denemesi yaptıktan sonra ertesi gün dönüş yoluna geçip, aracına ulaştı.

Dağcı Göktürk Şahin'in zorlu kış tırmanışı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dağcı Göktürk Şahin'in, Ağrı Dağı'na zorlu tırmanışı
Dağcı Göktürk Şahin'in, Ağrı Dağı'na zorlu tırmanışı
Dağcı Göktürk Şahin'in, Ağrı Dağı'na zorlu tırmanışı
Dağcı Göktürk Şahin'in, Ağrı Dağı'na zorlu tırmanışı
Dağcı Göktürk Şahin'in, Ağrı Dağı'na zorlu tırmanışı
Dağcı Göktürk Şahin'in, Ağrı Dağı'na zorlu tırmanışı
Dağcı Göktürk Şahin'in, Ağrı Dağı'na zorlu tırmanışı
Dağcı Göktürk Şahin'in, Ağrı Dağı'na zorlu tırmanışı
Dağcı Göktürk Şahin'in, Ağrı Dağı'na zorlu tırmanışı
Dağcı Göktürk Şahin'in, Ağrı Dağı'na zorlu tırmanışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞRI KORKMAZ

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