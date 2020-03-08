DAGC'den TSYD Erzincan Temsilcisi Gürler'in darp edilmesine tepki Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Erzincan Temsilcisi İbrahim Gürler'in, TFF 3. Lig'de Anagold 24 Erzincanspor-Manisaspor maçı öncesi Erzincansporlu yöneticilerce darp edilmesine tepki gösterdi.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Erzincan Temsilcisi İbrahim Gürler'in, TFF 3. Lig'de Anagold 24 Erzincanspor-Manisaspor maçı öncesi Erzincansporlu yöneticilerce darp edilmesine tepki gösterdi.

Özsoy, yaptığı yazılı açıklamada, Gürler'e yönelik Erzincansporlu iki yönetici tarafından gerçekleştirilen tekme ve tokatlı darp girişiminin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Erzincan'da Kazankaya Gazetesi muhabirliği görevini yürüten Gürler'e yönelik saldırının takipçisi olacaklarını bildiren Özsoy, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Basın mensuplarının yaptıkları haberleri beğenmeyebilirsiniz ancak bunun yolu şiddet ve saldırı değildir. Hastaneye kaldırılarak darp raporu alan arkadaşımıza geçmiş olsun ve acil şifalar dileklerimizi iletirken saldırıyı yapan yöneticileri de kınıyoruz. Bu tür hadiselerin bir daha meydana gelmemesini diliyor, olayın takipçisi olacağımızı bildiriyoruz."

Kaynak: AA