DAGC'den Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya kınama

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC), Haber türk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın bir muhabire tokat attığı görüntülere tepki gösterdi.

DAGC'den yapılan yazılı açıklamada, Sarıkaya'nın katıldığı bir programda, görevini yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Ahmet Demir'i tokatlamasının üzücü olduğu belirtildi.

Şiddetin her türlüsünün şiddetle reddedildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazeteciler görevleri sırasında zaman zaman saldırılarla karşı karşıya kalmaktadır. Ancak son yaşanan olayda bu saldırıyı yapanın meslektaşımız olması durumu daha vahim hale getirmiştir. Gazeteci arkadaşımız Ahmet Demir'e yönelik kabul edilemez bu davranışı sebebiyle Muharrem Sarıkaya'yı kınıyoruz."

AA / Sagip Sezginer - Son Dakika Haberleri

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