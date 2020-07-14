DAGC'den "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
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DAGC'den "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) ve Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DGF) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

DAGC'den
14.07.2020 15:35 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:35

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) ve Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DGF) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özsoy, mesajında, demokrasinin ve milli değerlerin yaşatılabilmesi yolunda gazetecilerin büyük görev üstlendiğini belirtti.

Türk basınının bu vazifesini hem 15 Temmuz'da hem de diğer zamanlarda şehit verme pahasına yerine getirdiğini anlatan Özsoy, "15 Temmuz'da yaşananların iyi okunması, unutulmaması ve dersler çıkarılması gerekiyor. Gazeteciler, mesleğini milletin değerlerinin dün olduğu gibi bugün ve yarın da yaşanılır kılınması adına tüm zorluklara rağmen mücadelesini devam ettirirken, 4 yıl önce yaşanan hain işgal ve darbe girişiminin önlenmesinde de büyük görev üstlendi." ifadesini kullandı.

Özsoy, mesajında bağımsız ve özgür yayın yapan medyanın tüm gücüyle darbe girişimi ve darbelerin karşısında durarak kalkışmanın engellenmesine büyük katkı sağladıklarını hatta bu konuda kilit rol oynadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türk halkı ve medyası demokrasi adına 15 Temmuz gecesi önemli bir sınavı başarıyla vermiş ve bir de şehidi olmuştur. Medyamız darbecilerin müdahalelerine rağmen yayınlarını sürdürerek darbeye geçit vermemiştir. 15 Temmuz gecesi yaşananlar bize bir kez daha göstermiştir ki artık Türkiye'de darbe heves ve girişimleri geçmişte kalmıştır. Kendi insanına kurşun sıkabilecek, milli iradenin mekanı olan TBMM'yi bombalayacak kadar gözü dönmüş, hain ve katillerin girişebilecekleri her türlü alçakça hareketleri misliyle karşılık bulmuş ve hain kalkışma Türk milletinin topyekun karşı duruşuyla bertaraf edilmiştir. Bizler, en zor zamanda, en zor şartlar altında birliğimizi, beraberliğimizi ve kararlılığımızı muhafaza edeceğiz."

Kaynak: AA

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