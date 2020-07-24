DAGC Başkanı Özsoy'dan, "24 Temmuz Basın Dayanışma Günü" mesajı Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, 24 Temmuz Basın Dayanışma Günü sebebiyle mesaj yayınladı.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, 24 Temmuz Basın Dayanışma Günü sebebiyle mesaj yayınladı.

Özsoy, mesajında, 24 Temmuz gününün basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü olduğunu anımsattı.

24 Temmuz 1908'de gazetelerin ilk defa denetim memurları olmadan çıkarıldığı hatırlatan Özsoy: "Türk basını çözüm bekleyen onlarca sorununa karşın, dün olduğu gibi bugün de dik duruşunu devam ettirmektedir. Dün 101. Yılını kutladığımız 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin toplanmasında Albayrak Gazetesi ve yazı kadrosu önderlik etmiş, kongreye çok sayıda gazeteci katılmıştır. Geçmişten günümüze kadar gazeteciler, milli ve manevi meselelerde hep önde olmuş, görevini layıkıyla, hatta şehit verme pahasına gerçekleştirmiştir." ifadelerini kullandı.

Özsoy, basın özgürlüğünün gerçek anlamda sağlanması olmak üzere sektördeki mesleki sorunların demokratik hukuk sistemi içinde çözüleceğine inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Başta Gazetecilik Meslek Yasası'nı günümüz şartlarına göre yeniden düzenlenmesi olmak üzere meslektaşlarımızın sorunlarının çözümünü talep etmekteyiz. Bizler sorunlarımızın bulunduğunun yanı sıra sorumluluklarımızın da olduğunun bilincindeyiz. Sorumluluklarımız ülkemizin bölünmez bütünlüğünün yanında durmaktır. Bu vesile ile bütün gazetecilerin Basın Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, görevleri başında şehit olan meslektaşlarımızın ve bütün şehitlerimizin aziz hatıraları önünde eğiliyor ve onları rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA