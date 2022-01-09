DAGC Başkanı Özsoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özsoy, mesajında, gazetecilerin son 2 yıldır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve beraberinde yaşanan ekonomik sorunlara rağmen görevlerini layıkıyla yaptıklarını belirtti

Türkiye ve dünyanın bir yandan Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken, diğer yandan da ekonomik sorunlarla uğraştığını ifade eden Özsoy, yerel ve yaygın Türk basının tüm sorunlara rağmen, çok önemli bir işlev üstlendiğini, görevini, sorumlu, fedakarca ve hasta olma riskini de göze alarak yerine getirdiğini vurguladı.

Özsoy, gazetecilerin ülkenin her sıkıntılı döneminde üzerine düşen sorumluluğu defalarca ispatladığına işaret ederek, "Normal zamanlarda birtakım sorunlarla mücadele eden gazeteciler ve çalıştıkları kuruluşlar, pandemi sürecine özgü sıkıntılarla da karşı karşıya kalmıştır. Devletimizin diğer sektörlere olduğu gibi basın kuruluşları için uyguladığı tedbir, uygulama ve bazı destekler bir rahatlama sağlasa da süreçte iş hacmindeki düşüş, gelir kaybına yol açtığından kağıt ve malzeme fiyatlarında dolara bağlı anormal yükseliş, sigorta, vergi, stopaj, kira, işletme giderleri özellikle yerel basını zor durumda bırakmaktadır. Yerel basının uzun zamandır beklediği resmi ilan tarifesinin biran önce güncellenmesi öncelik teşkil etmektedir. Salgın sonrasında basın mensuplarının sorununa bir çözüm bulunmalıdır. " ifadelerini kullandı.,

Özsoy, ayrıca internet yasasının da biran önce çıkarılmasını istedi.

AA / İlhami Erkılıç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet