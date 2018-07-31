Dağa Ot Toplamaya Giden Yaşlı Adam Kayboldu

Ağrı'da ot toplamak için ayrıldığı evine dönmeyen yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çukuralan köyünde ikamet eden 90 yaşındaki Mehmet Şimşek, şifalı ot toplamak için dün sabah köyün arka kısmındaki dağlık alana gitti.

Şimşek'ten haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde köy halkıyla onu aramaya çıktı.

Çobanın, Şimşek'i son gördüğü bölgede yapılan aramalar sonuç vermeyince durum İl Jandarma Komutanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bildirildi.

Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri ile korucular, dağlık alanda ve Yazıcı Barajı'ndan gelen suyun geçtiği kanalda arama yaptı.

Dedektör köpeklerle bölgede yürütülen çalışmalar sonuç vermeyince ekipler baraj suyunun geçtiği kanalda aramalarını yoğunlaştırdı.

Su seviyesinin arama çalışmalarını olumsuz etkilemesi üzerine barajın beslediği kanalda su kesintisine gidildi. Suların çekilmesiyle dalgıçlar desteğiyle arama çalışmalarının sürdürüleceği öğrenildi.

Köy muhtarı Ahmet Kaçmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmet Şimşek'in dün sabah ot toplamak için köyden ayrıldığını söyledi.

Bu sırada köy çobanının, Şimşek'in baraj kısmındaki dağlık alana doğru gittiğini gördüğünü aktaran Kaçmaz, "Bu bölgeye yürüyerek geçmiş. Biz de şehirden döndükten sonra olayı duyduk ve aramaya çıktık. Yaşlılıktan dolayı bazı rahatsızlıkları oluyordu ama öyle tehlikeli bir durumu yoktu." diye konuştu.