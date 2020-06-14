Dağa kaçırılan kızının acısını yazıya dökmek için okuma yazma öğreniyor
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Dağa kaçırılan kızının acısını yazıya dökmek için okuma yazma öğreniyor

Terör örgütünün 6 yıl önce dağa kaçırdığı kızı için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan anne Türkan Mutlu, acısını yazıya dökmek için bir yandan da okuma yazma öğreniyor.

Dağa kaçırılan kızının acısını yazıya dökmek için okuma yazma öğreniyor
14.06.2020 11:23 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:58

Terör örgütünün 6 yıl önce dağa kaçırdığı kızı için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan anne Türkan Mutlu, acısını yazıya dökmek için bir yandan da okuma yazma öğreniyor.

Yaklaşık 10 aydır kızı Şeyma için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden Türkan Mutlu, nöbet tuttuğu çadırda kadın polislerin yardımıyla okuma yazma öğrenmeye çalışıyor.

Anne Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıl önce kaçırılan kızının öğretmen olmak istediğini ancak kandırılarak dağa kaçırıldığı için hayallerinin yarım kaldığını söyledi.

Kızının eğitim fakültesini kazandığı yıl HDP aracılığıyla kandırılıp dağa gönderildiğini ifade eden Mutlu, büyük zorluklar çekerek okula gönderdiği kızının başarılı bir öğrenci olduğunu belirtti.

Evladının öğretmenlik hayali olduğunu kaydeden Mutlu, kendisine okuma yazma öğretmek için söz verdiğini ancak bu sözüne yerine getirmeden kandırılarak dağa götürüldüğünü kaydetti.

Anne Mutlu, şöyle konuştu:

"Kızım 3 yıl dershaneye gitti. Öğretmen olacaktı. Çocuğumla ilgili hayalimi içimde bıraktılar. Şeyma iyi bir çocuktu. Bana, 'Anne sana okuma yazma öğreteceğim' dedi. Gittikten sonra bir not yazmış. O notta, 'Anneme okuma yazma öğretmek benim boynumun borcudur. Ben öğretemedim.' demiş. Okuma yazma bilmiyordum. Geçen yıl sadece 8 gün okuma yazma kursuna gittim ve harfleri öğrendim. 'Okuma yazmayı öğreneceğim' dedim. Şeyma ile ilgili acımı yazıya dökeceğim. Öyle bir hayalim var. Burada polisler bana yardımcı oluyor. Bir hafta oldu başlayalı. İnşallah öğreneceğim."

Okuma yazmayı öğrendikten sonra kızıyla ilgili hatıralarını yazmak istediğini dile getiren Mutlu, kızı için hasret ve çektiğini söyledi.

"Onu okula yazdırdığımda ona önlük ve kalem alamamıştım. O şekilde okuttum. Onun eline silah verdiler, dağa çıkardılar. Kendi çocuklarını da okutuyorlar. Şeyma ile ilgili yazmak istediğim çok şey var. İnşallah okuma yazmayı öğreneceğim. Bu altı senelik hasreti, özlemi yazacağım. İnşallah kızım gelip kendisi okuyacak. Şeyma, sana kızgın değilim." ifadelerini kullanan Mutlu, kızının örgütten kaçarak okumasını istediğini kaydetti.

Mutlu, "Kimseden mal, mülk değil, evladımı istiyorum. Kızıma kavuşmak için nöbet tutuyorum. Kızımın yolunu bekliyorum, bir yandan da okuma yazma öğrenmeye çalışıyorum." dedi.

Defterine "Şeyma seni çok seviyorum" yazan anne Mutlu, kızını çok sevdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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