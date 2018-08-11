Dağ Yöresinde Hasat Zamanı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından, geçen aylarda ahududu ve yaban mersini fidesi dağıtılan çiftçileri hasat döneminde ziyaret etti. Başkan Aktaş, tarımsal kalkınmada dağ yöresinin potansiyelini ortaya çıkarmaya devam edeceklerini söyledi.

Çiftçinin daha çok üreterek daha fazla kazanmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Tarım AŞ aracılığıyla ücretsiz olarak dağıtılan ahududu, çilek ve yaban mersini fidelerinin, hasat zamanındaki verimiyle çiftçilerin yüzünü güldürdü. Orhaneli İlçesi Göynükbelen Mahallesi'ndeki uygulama bahçelerini yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çalışmalar hakkında çiftçilerden bilgi aldı. Başkan Aktaş'a ilçe ziyaretinde Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, AK Parti İlçe Başkanı Ali Aykurt, Tarım AŞ Genel Müdürü Fetullah Bingül ve muhtarlar da eşlik etti.

'Bursa tarım kenti'

Göynükbelen'de vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Aktaş, "Bursa, önemli bir tarım kenti, ciddi bir potansiyele sahip. 1 milyon hektarı aşan toplam alanın yaklaşık 334 bin hektarında tarım ürünleri yetiştiriliyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da da köyden kente göç veya hatalı tarımsal uygulamalar sebebiyle tarım alanında istenilen noktada değil. Biz proje kapsamında çiftçimiz sadece 2 dönümlük tarladan ilk mahsulünü almış ve 60 TL kazandı. Bizler kaliteli işlerle çiftçimizin daha çok kazanmasını arzu ediyoruz. Bizler dağ yöresinin önceliklerini belirleyerek çalışmalar yapıyoruz. Buraların kaderinin tarımla, turizmle ve hayvancılıkla olduğunu biliyor ve bu konuları daha fazla öne çıkarmaya gayret ediyoruz" dedi.

Başkan Aktaş, doğru adımlarla tarımda daha iyi noktalara gelinebileceğini belirterek, bugüne dek hazırlanan projelerle canlanmanın başladığının altını çizdi. Aktaş, 4 dağ ilçesine hitap edecek bir hayvan pazarı ve et kombina tesisi yapılması için çalışmaların sürdüğünü ve aynı zamanda bölgedeki ulaşımı rahatlatmayı da hedeflediklerini anlattı. - BURSA