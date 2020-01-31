Dağ yolunda otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

31.01.2020 17:23 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:29

Isparta-Burdur dağ yolunda 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza, dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İhsan B.'nin kullandığı 15 NE 009 plakalı otomobille, karşı yönden gelen Eyüp P. idaresindeki 32 PN 038 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada sürücülerden Eyüp P. ile aynı araçtaki yolcu yaralanırken, otomobiller ise kullanılamaz hale geldi. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis, İtfaiye ve Polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulansla hastaneye sevk ettiler. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA