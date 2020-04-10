Dağ yolları da kontrol altında Büyük şehirlerde yürürlüğe giren karantina kararları doğrultusunda jandarma ve polis, Balıkesir il sınırlarında barikatlar, kurarak giriş ve çıkışları kontrol altına alıyor.

Büyük şehirlerde yürürlüğe giren karantina kararları doğrultusunda jandarma ve polis, Balıkesir il sınırlarında barikatlar, kurarak giriş ve çıkışları kontrol altına alıyor. Karantina kararlarını aşmak isteyen ve iller arasında yolculuk yapmak isteyenler ise özellikle dağ ve köy yollarını tercih etmeye başladı. Jandarma ise dağ yollarında da gerekli önlemleri alarak giriş ve çıkışları kontrol altında tüyüyor.

Balıkesir'in Havran ilçesinde Edremit ilçesi ele Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasında bağlantıyı kuran dağ yolu karantina kararları doğrultusunda jandarma tarafından kontrol altına alındı. Kazdağları Hanlar mevkiinde Balıkesir Çanakkale il sınırında kurulan barikat ile giriş ve çıkışlar kontrol altında tutuluyor. İzin belgesi ve gıda taşıyan ticari araçların geçişlerine yapılan ateş ve evrak kontrolünden sonra izin veriliyor. İzin belgesi olmayan araçların ise giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor. Jandarma tarafından oluşturulan kontrol noktası 7 gün 24 saat bölgede görev yapıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA