Dağ yamaçlarında bulunan içme suyu hatları yenileniyor

11.02.2020 13:47 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:48

Dağda bulunan içme suyu gözlerinden meskenlere kadar iletilen içme suyunun sağlıklı bir şekilde kullanılması adına yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildiren Genel Müdürlük, zor arazi koşulları gözetmeksizin hizmet gerçekleştiren ekiplerimiz tarafından arızalara yapılan hızlı müdahaleler sayesinde vatandaşların memnun kaldığını iletti.

Arsuz ilçesine bağlı Haymaseki Mahallesi'nin dağ yamaçlarında sürekli arıza vererek kesintiye neden olan içme suyu hattına müdahale eden HATSU ekipleri, halatlar ile çekilen 100 metrelik 90'lık kangal içme suyu hattını yenileyerek su arızasını giderdi.

Kaynak: Bültenler