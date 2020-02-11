Dağ yamaçlarında bulunan içme suyu hatları yenileniyor
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Dağ yamaçlarında bulunan içme suyu hatları yenileniyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(HATSU), içme suyu ihtiyacını karşılama adına verilen mücadelenin sürdüğünü ve zor şartlar altında yapılan çalışmalar sayesinde sorunların giderildiğini duyurdu.

11.02.2020 13:47 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:48
Dağ yamaçlarında bulunan içme suyu hatları yenileniyor

Dağda bulunan içme suyu gözlerinden meskenlere kadar iletilen içme suyunun sağlıklı bir şekilde kullanılması adına yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildiren Genel Müdürlük, zor arazi koşulları gözetmeksizin hizmet gerçekleştiren ekiplerimiz tarafından arızalara yapılan hızlı müdahaleler sayesinde vatandaşların memnun kaldığını iletti.

Arsuz ilçesine bağlı Haymaseki Mahallesi'nin dağ yamaçlarında sürekli arıza vererek kesintiye neden olan içme suyu hattına müdahale eden HATSU ekipleri, halatlar ile çekilen 100 metrelik 90'lık kangal içme suyu hattını yenileyerek su arızasını giderdi.

Kaynak: Bültenler
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