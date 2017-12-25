- Mahsur kalan kişiyi kurtarma çalışması

Ekiplerin çalışması

Mahsur kalan kişinin kurtarılması

Kurtarılan kişinin ve ekipten birinin konuşması Mersin'de dağ yamacında mahsur kalan kişi kurtarıldı

MERSİN (AA ) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 250 metrelik uçuruma inmeye çalışırken dağ yamacında 8 saat mahsur kalan kişi, ekiplerce kurtarıldı.



AKUT'tan yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Sarıkoyak Mahallesi Cenderesi mevkisinde bir kişi, 250 metrelik uçuruma iple iniş yaparken dağ yamacında mahsur kaldı.



Bunun üzerine çalışma başlatan AKUT, UMKE ve AFAD ekipleri yaklaşık 2,5 saat süren yoğun uğraşlar sonucu ismi belirtilmeyen kişiyi kurtardı.



Dağ yamacında 8 saat mahsur kalan kişinin dağcılık sporuna ilgi duyduğu ve naylon iple inmeye çalıştığı bildirildi.