DAG teleskobu Türkiye'yi "astronomik gözlemler"de daha fazla söz sahibi yapacak
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DAG teleskobu Türkiye'yi "astronomik gözlemler"de daha fazla söz sahibi yapacak

01.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:29
DAG teleskobu Türkiye'yi

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Milli Uzay Programı'nın önemli hedeflerinden biri olan altyapının güçlendirilmesine hizmet edecek Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) teleskobunun ayna montesinin tamamlanmasının ardından bu yılın sonunda ışık almaya başlamasını...

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Milli Uzay Programı'nın önemli hedeflerinden biri olan altyapının güçlendirilmesine hizmet edecek Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) teleskobunun ayna montesinin tamamlanmasının ardından bu yılın sonunda ışık almaya başlamasını hedeflediklerini belirterek, "DAG teleskobu, Türkiye'yi astronomik gözlemlerde söz sahibi yapacak." dedi.

Yıldırım, AA muhabirine, uzayın derinliklerindeki sırların aydınlatılması için insan yapısı nesnelerle gök cisimlerinin gözlenmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Türkiye'de Antalya-Saklıkent'teki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde (TUG) 1,5 metre ayna çaplı teleskop ile belli bir kapasitenin bulunduğunu ifade eden Yıldırım, inşası ve kurulumu Atatürk Üniversitesi tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki DAG'ın faaliyete geçmesiyle kapasitenin daha da artacağını bildirdi.

Yıldırım, İtalya'da 4 yıl süren yapım çalışmalarının ardından Türkiye'ye getirilen DAG teleskobunun Erzurum'a ulaştırılan parçalarının, Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki hangarlara alındığı bilgisini verdi. Teleskobun yaz döneminde üniversitenin Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde yürütülen Yeni Nesil Üniversite Dönüşüm Projesi kapsamında Palandöken ilçesindeki Konaklı Karakaya Tepeleri'nde inşa edilen gözlemevine taşınacağını vurgulayan Yıldırım, cihazın faaliyete geçmesiyle Türkiye'nin gözlem altyapısının ciddi anlamda gelişeceğini dile getirdi.

"Dünyadaki gözlem zincirinde önemli halka olacak"

Yıldırım, teleskobun önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Milli Uzay Programı'nın önemli hedeflerinden altyapının güçlendirilmesine hizmet edecek DAG teleskobunun önemli bir parçası olan 4 metrelik hassas ve özel kaplanmış aynasının da haziran sonunda Rusya'dan getirilmesi planlanıyor. Aynanın montesinin tamamlanmasının ardından testlerin birkaç ayda tamamlanması ve yılın sonunda ışık almaya başlaması hedefleniyor. Böylece bu tesis, dünyadaki gözlem zincirinde önemli bir halka haline gelecek."

Bölgede böylesine büyük çaplı bir teleskop bulunmadığını vurgulayan Yıldırım, "Bu tesisle Türkiye, astronomik gözlemler konusunda söz sahibi ülke konumuna gelecek." diye konuştu.

Yıldırım, planlar içinde yer alan radyo teleskobun da kullanılmasıyla Türkiye'nin astronomik gözlemler konusundaki konumunun daha da güçleneceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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