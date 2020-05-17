Dağ ortasında çürümeye terk edilmiş askeri tanklar görenleri hayrete düşürüyor Dağ ortasında çürümeye terk edilmiş askeri tanklar görenleri hayrete düşürüyor Erzurum'da dağ ortasında çürümeye terk edilmiş olan 2 adet tank görenleri hayrete düşürüyor.

Dağ ortasında çürümeye terk edilmiş askeri tanklar görenleri hayrete düşürüyor

ERZURUM - Erzurum'da dağ ortasında çürümeye terk edilmiş olan 2 adet tank görenleri hayrete düşürüyor. Boş arazide tankları gören vatandaşlar fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor.

Erzurum - Ağrı karayolu üzerinde bulunan dağlarda 1950 yıllarında kullanıldığı tahmin edilen 2 adet Jackson marka tank görenlerin dikkatini çekiyor. Bir çok parçası askeriye tarafından alınan tankların gövdesi ise adeta arazide sergileniyor.

Mayıs ayında özellikle Erzurum'da ki dağlar ve ovalarda mantar toplamaya çıkan vatandaşlar tarafından ilgi gören tanklar çürümeye yüz tutmuş durumda. Tankları dağların ortasında gören vatandaşlar ise fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştiriyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erzurum Tanıtım Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Kızılkaya, " Bu tankların savaş dönemlerinden ve tatbikatlardan kaldığını tahmin ediyoruz. Bu bölgelerde savaşa karşı her daim sıcak olarak tutulmuş bölgelerdir. Buralarda sürekli tatbikatlar yapıldı. Bu tankların gerekli malzemeleri alınarak burada çürümeye terk edildiğini görüyoruz. Bazen buraya mantar toplamaya gelenler hatıra fotoğrafları çekiyor. Çoğu zaman bunu bilenlerde geliyor buraya tankları görmeye. 2 tank bulunuyor burada. Bunca yıl geçmesine rağmen tankın başlık kısmı halen dönebiliyor. Bunlar "Tank avcısı" olarak biliniyor. Amerikan malı olan bu tanklar sağlamlıkları ile meşhur." dedi.

Kaynak: İHA