Dağ mukallidi zorlu Afrika göçü öncesi Mardin'de enerji depoluyor

TÜRKİYE'de genellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yayılım gösteren göçmen kuşlardan dağ mukallidi (hippolais languida), zorlu Afrika göçü öncesi mola verdiği Mardin'de haşere tüketerek enerji depoluyor.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte zorlu Afrika yolculuğuna hazırlanan dağ mukallidi, bir süredir mola verdiği Mardin'in Artuklu ilçesinin yüksek kurak dağlarında görüntülendi. Dikenlerin üstünde gezerek haşereleri tüketen Dağ mukallidi, zorlu Afrika yolculuğu öncesinde gerekli olan protein ve gücü depolamış oluyor.