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Dağ mantarı zehirledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Dağ mantarı zehirledi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde dağ mantarı toplayan ve yedikten sonra fenalaşan kadın hastaneye kaldırıldı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde dağ mantarı toplayan ve yedikten sonra fenalaşan kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Kağan Mahallesinde S.P. (55) isimli kadın topladığı dağ mantarlarından yedikten sonra dün akşam 19.30 sıralarında fenalaşınca Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine gitti. Mantardan zehirlendiği tespit edilen kadın yoğun bakıma alınırken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

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