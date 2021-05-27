Dağ köyünde "go kart" aracı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dağ köyünde "go kart" aracı yaptı

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Güncel

- Dağ köyünde "go kart" aracı yaptı 18 yaşındaki Burhan Şahan, "İmkan verilirse daha iyisini yaparım" diyor Kahramanmaraş'ta 18 yaşındaki genç, yaşadığı dağ köyünde kendi imkanlarıyla go kart aracı yaptı.

- Dağ köyünde "go kart" aracı yaptı

18 yaşındaki Burhan Şahan, "İmkan verilirse daha iyisini yaparım" diyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 18 yaşındaki genç, yaşadığı dağ köyünde kendi imkanlarıyla go kart aracı yaptı.

Ekinözü ilçesine bağlıdağ köyü Kandil Mahallesinde yaşayan Burhan Şahan, ulaşımını sağlamak için go kart aracı yaparak kullanmaya başladı. Küçüklüğünden beri araç yapmayı hayal ettiğini söyleyen Şahan, bugüne kadar 3 araç yaptığını onların parçalarıyla dördüncü aracını yaptığını ifade etti.

İmkan verilirse daha iyilerini yapacağını söyleyen Şahan, "Aracım el marşı, 4 vites ve yarı otomatiktir. Far ve ışıklandırma sistemim mevcuttur. Motor ve mekanik teker aksamıyla aracımı köy içerisinde imkanlar dahilinde 200 günde yaptım. Aracımı yapma amacım ise küçüklüğümden beri hayalim vardı ve onları gerçekleştiriyorum aynı zamanda köydeki işlerimi halletmek için yaptım" dedi.

Dağ köyünde 'go kart' aracı yaptı
Dağ köyünde 'go kart' aracı yaptı
Dağ köyünde 'go kart' aracı yaptı
Dağ köyünde 'go kart' aracı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Sibel Can Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Dorukhan Toköz Lukas Podolski Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dağ köyünde "go kart" aracı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 12:47:08. #1.16#

title