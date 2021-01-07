Dağ köylerindeki gençlerin futbol aşkına kar engel olmuyor

Iğdır'da kardan zaman zaman yolu kapanan dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar, zorlu kış koşullarını, kar üzerinde futbol turnuvası düzenleyerek eğlenceye dönüştürüyor.

Kış mevsiminin zorlu geçtiği bölgede yaşayan gençler, günlük hayvan bakım işlerini yaptıktan sonra boş zamanlarını futbol oynayarak değerlendiriyor.

Gençlerin civar köylerden kişilerin de katılımıyla oluşturduğu takımlar, Alibey köyündeki futbol sahasında belirlenen zamanlarda kar tabakasının üzerinde soğuk havaya rağmen maç yapıyor.

Köy yaşantıları kar üzerinde futbolla güzelleşiyor

Köyler arası düzenlenen turnuvalarda buluşan gençler, kar üzerindeki futbolla zorlu köy yaşantılarını güzelleştiriyor.

Köyde maç yaptıkları alanda futbol sahasındaki gibi kaleleri bulunan köylülerin günlük kıyafetleriyle kıyasıya mücadele etmesi renkli görüntüler oluşturuyor.

Köylülerden Ahmet Turgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolu çok sevdiklerini, her hafta şartlar ne olursa olsun kar kış demeden maç yaptıklarını söyledi.

Köydeki sahalarında çevre köylerden gelen gençlerle futbol karşılaşması yaptıklarını anlatan Turgut, şöyle konuştu:

"Iğdır Gençlik ve Spor Müdürlüğü bize top, forma, file desteğinde bulundu. Bu şekilde kar kış demeden futbol heyecanı yaşıyoruz. Bu bölgede 12 köy ile bazen de köylüler olarak kendi aramızda, ağabey ve kardeş gibi futbol oynuyoruz. Maçların sonunda başarılı olan takıma forma, krampon hediye ederek ödüllendiriyoruz."

"Futbol vazgeçilmez sevdamızdır"

Vatandaşlardan Çetin Patak da maçların çevre köylerden yoğun ilgi gördüğünü anlattı.

Kazanan takımları hediyelerle ödüllendirdiklerini dile getiren Patak, "Burada hava çok güzel. Dağ köylerinde tek mesleğimiz hayvancılıktır. Biz ve çevre köylerindeki gençler olarak tek eğlencemiz futboldur. Dağ köylerinde yaşayan bizler zor şartlara alışığız. Bunun için hava şartları ne kadar çetin olursa olsun futbol vazgeçilmez sevdamızdır." diye konuştu.

Patak, köyler arası düzenledikleri turnuvaların da oldukça çekişmeli geçtiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer