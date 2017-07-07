Dağ Köylerinde Sıcak Havada Zorlu Buğday Hasadı

MENDERES ÖZAT - Türkiye'de yılın ilk buğday hasadının yapıldığı Çukurova'da arazi koşulları nedeniyle biçerdöver giremeyen yüksek kesimlerdeki tarlalarda çiftçiler ürünleri orakla biçip sırtlarında patozlara taşıyor.



Ovalık alanda buğday hasadının bittiği Osmaniye'de çiftçiler, yüksek kesimlerindeki arazilerde ekili ürünlerin biçilmesini 40 dereceyi açan sıcaklıkta güçlükle sürdürüyor.



Kadirli ilçesinde Toroslar'ın eteklerinde buğday ekimi yapan üreticiler, engebeli arazilerine biçerdöver giremediği için hasadı asırlardır geleneksel yöntemlerle yapıyor.



Sabahın ilk ışıklarıyla tarlalarının yolunu tutan üreticiler, oraklarla buğdayları keserek hasat ediyor, kesilen buğdayları iple bağlayarak sırtlarında patoza kadar taşıyor.



Akşama kadar imece usulüyle birbirlerine yardımcı olan çiftçiler, akşam saatlerinde ise kesilen buğdayları patoza atarak sapla samanını ayırıyor. Saplarından ayrılan buğdaylar çuvallara konurken, samanlar ise hayvanlara verilmek üzere ahırlara götürülüyor.



Biçerdöver yerine orak



Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Çukurova'da, gelişen tarım teknolojisine rağmen arazi yapısının olumsuzluğu nedeniyle dağ köylerinde hububat hasadının her yıl imece usulü geleneksel yöntemlerle yapıldığını söyledi.



Toros Dağları'nın eteklerindeki arazilerin makineli tarıma elverişli olmaması nedeniyle çiftçilerin hasat döneminde zorluk çektiğini ifade eden İspir, "Çukurova'nın düz arazilerinde biçerdöverlerle yapılan buğday hasadı, dağ köylerinin çoğu yerlerinde arazilerin engebeli olması nedeniyle geleneksel yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Güneş altında 40 dereceyi aşan hava sıcaklıklarına rağmen ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmak zorunda olan çiftçiler, arazilerde buğday hasadını orakla yapıyor." diye konuştu.



Yoğunoluk köyünde yaşayan Fatih Poyraz, arazilerinin sarp olduğunu ve bu yıl hava şartları nedeniyle hasadın daha geç yapıldığını dile getirdi.



Biçerdöver gidemeyen tarlalardaki ürünleri elleriyle biçtiklerini anlatan Poyraz, "Yaptığımız desteleri traktör veya insan gücüyle taşıyarak patoz makinesine taşıyoruz. Zahmetli oluyor ama geçimimiz için tarlalarımızı değerlendirmemiz gerekiyor. Ekmek davası." dedi.



Döndü Gedikli ise kendilerini en çok sıcak havanın zorladığını, köy sakinleri olarak hasatta birbirlerine destek verdiklerini kaydetti.