Dağ Koşusunda Türkiye Podyumda





Slovenya'nın Kamnik kentindeki 16. Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası'nda Türkiye üç podyum elde etti.



Kamnik'te 27 ülkeden rekor sayıda 240 atletin katıldığı Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası'nda Türkiye, genç kadınlar ve genç erkekler kategorilerinde üç defa podyuma çıktı. 4.5 kilometrelik parkurda genç kadınlarda mücadele eden Bahar Atalay, 2017'de kazandığı U20 Balkan birinciliğine Avrupa ikinciliğini de ekledi. Bahar, 39 atletin yarıştığı bu dalda 24: 25'lik derecesiyle Alman Lisa Oed'in arkasında ikinci sırayı elde etti. Yarışta Eylem Gür 10., Selma İsot 13., Beyza Çiftçi 19. sırayı alırken, Türkiye de 25 puanla takım sıralamasında üçüncü olarak kürsüye çıktı.Genç erkekler yarışında Abdülselam Bingöl, 48: 36 ile liderin 1 dakika 29 saniye arkasında Avrupa dördüncüsü oldu. Emrah Günen 9., Cihan Kaçmaz 11., Ahmet Alkanoğlu da 22. sırayı alırken, takım sıralamasında Ay-yıldızlı ekip İtalya'nın arkasında ikinci sırada yer aldı.12,5 kilometrelik büyük erkekler yarışında eski Avrupa şampiyonu Ahmet Arslan 20. sırayı alırken, Ferhat Bozkurt 26., Orhan Avcı 39., Ramazan Karagöz de 52. oldu. Kadınlarda ise Nursel Karataş 44. olarak müsabakayı noktaladı.



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