Dağ koşusu milli takımı Romanya yolcusu

Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası için hazılıklarını tamamlayan Milli Takım, Romanya'ya gitti.

Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası için hazılıklarını tamamlayan Milli Takım Romanya 'ya gitti.

Türkiye'nin her yıl takım halinde madalyaları topladığı dağ koşusunda gözler Balkan Şampiyonası'na çevrildi. Romanya'nın Poiana Braşov kentinde yapılacak olan organizasyonda Milli Takım, yine tek hedefi olan zirveyi hedefliyor.

Ay-yıldızlılar, 15 Mayıs Cumartesi günü yapılacak şampiyonada büyükler ve U20 kategorilerinde madalyaları toplayarak yurda dönmeyi planlıyor.Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda yer alacak olan milli atletler şöyle: U20 Kadınlar: Fadime Ayazma, Şeyda Nur Acar, Tuğçe Özkan, Zeynep TaşU20 Erkekler: Mehmet Vefa Aydemir, Ozan Günen, Emre Kara, DemirtaşBüyük Kadınlar: Rahime Tekin, Berfin Barışer, Gizem Nur Keskin, Esra Oysal

Büyük Erkekler: Kenan Sarı, Ramazan Sönmez, Rıdvan Taş, Şeyhmus Sarıhan

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı