Dağ koşusu milli takımı Romanya yolcusu
Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası için hazılıklarını tamamlayan Milli Takım, Romanya'ya gitti.
Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası için hazılıklarını tamamlayan Milli Takım, Romanya'ya gitti.
- Ankara
Türkiye'nin her yıl takım halinde madalyaları topladığı dağ koşusunda gözler Balkan Şampiyonası'na çevrildi. Romanya'nın Poiana Braşov kentinde yapılacak olan organizasyonda Milli Takım, yine tek hedefi olan zirveyi hedefliyor.Ay-yıldızlılar, 15 Mayıs Cumartesi günü yapılacak şampiyonada büyükler ve U20 kategorilerinde madalyaları toplayarak yurda dönmeyi planlıyor.Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda yer alacak olan milli atletler şöyle: U20 Kadınlar: Fadime Ayazma, Şeyda Nur Acar, Tuğçe Özkan, Zeynep TaşU20 Erkekler: Mehmet Vefa Aydemir, Ozan Günen, Emre Kara, DemirtaşBüyük Kadınlar: Rahime Tekin, Berfin Barışer, Gizem Nur Keskin, Esra Oysal
Büyük Erkekler: Kenan Sarı, Ramazan Sönmez, Rıdvan Taş, Şeyhmus Sarıhan
- Ankara
Kaynak: Demirören Haber Ajansı