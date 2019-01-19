Hakkari'nin Yüksekova Mili Eğitim Müdürlüğünün SODES projesi adı altında "Dağ kentten tarihi kente kültürel yolculuk" gerçekleşti.

Yüksekova Mili Eğitim Müdürlüğünün SODES projesi adı altında "Dağ kentten tarihi kente kültürel yolculuk" kapsamında sanat, spor ve kültür içerikli projede geçen ay Yüksekova'dan 32 öğrenci Çanakkale ve İstanbul'a 5 gün süren bir ziyarette bulundular. Dağ kentten tarihi kente kültürel yolculuk ziyaret kapsamında, öğrencilere 7 okulun okul takımlarına 70 sporcu öğrenciye eşofman takımı ve formalar dağıtıldı. Öte yandan da düzenlenen resim ve ebru sanatı malzemelerinin dağıtımı önümüzdeki tarihlerde yapılacak. - HAKKARİ

Kaynak: İHA