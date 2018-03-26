Niğde'de av turizmi kapsamında Avustralyalı avcı, boynuz uzunluğu 109 santimetre olan 10 yaşında dağ keçisini ok ile avladı.

Av turizmi kapsamında 12'si yurt dışından gelen 15 avcı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Niğde Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde sürdürülen dağ keçisi av sezonunda, Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda ava çıktı.

Bakanlığın belirlediği kota dahilinde avlanan avcılardan Avustralya uyruklu Ben Willam Salleras, boynuz uzunluğu 109 santimetreyi bulan 10 yaşında dağ keçisini ok ile avladı.

Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Aladağlar Demirkazık Dağı'nda av turizmi kapsamında izinli olarak sürdürülen avcılık faaliyetlerinde, avlanılabilecek dağ keçileri, boynuzlarının uzunluğuna göre en yaşlılarından seçiliyor.

Yetkililer, av turizmi kapsamında kentte ilk defa ok ile dağ keçisi avlandığını belirtti.