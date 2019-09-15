Dağ keçisi ve geyiklere ziyaretçi ilgisi

15.09.2019 15:26

Adana'nın Pozantı ilçesinin önemli su kaynaklarından Şekerpınarı mevkisine gelen ziyaretçiler, Toros Dağları'nda yaşayan dağ keçileri ile geyikleri yakından görme şansı yakalıyor.

Toros Dağları, iklim özellikleri ve bitki örtüsünün yanı sıra yaban hayatıyla da dikkati çekiyor.

Sarp yamaçlarıyla Toros Dağları, dağ keçisi ve geyiklerin önemli yaşam alanları arasında yer alıyor.

Doğaseverler ve ziyaretçiler, Adana'nın Pozantı ilçesinin önemli su kaynaklarından olan Şekerpınarı mevkisine gelerek dağ keçilerini ve geyikleri yakından görme fırsatı buluyor.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dağ eteklerinde yer alan ilçenin, yaban hayvanları için de önemli bir yaşam alanı olduğunu söyledi.

Toros Dağları'nda çok sayıda dağ keçisi ve geyiğin bulunduğunu aktaran Çay, bu hayvanların kimi zaman ilçede yer alan Şekerpınarı mevkisine kadar indiğini kaydetti.

Vatandaşların, su ihtiyacını gidermek için Şekerpınarı mevkisine inen yaban hayvanlarını yakında görme şansı yakaladığını aktaran Çay, şöyle devam etti:

"Toros Dağları, bitki örtüsü ve keskin yamaçlarıyla yaban hayvanlarının yaşamlarını sürdürebildiği önemli bir yer. Bu hayvanları korumak için biz de uğraş veriyoruz. Bu kapsamda Pozantı'da Av Koruma Birimi var. Karanfil Dağı mevkisiyle Kamışlı ve Hamidiye mahalleleri sınırında da dağ keçileriyle ilgili çiftliklerimiz var. Burada dünyaya gelen yavruları yaşam alanına bırakarak neslinin devamına katkı sağlıyoruz."

Dağ keçisi ve geyikleri görmek için Kayseri'den Adana'nın Pozantı ilçesine gelen Mehmet Kuş, herkesin bu hayvanların neslinin devamı için duyarlı davranması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA