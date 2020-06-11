Dağ keçisi sürüsü, tarihi yerleşim yerinde görüntülendi Dağ keçisi sürüsünün Palu Kalesi yakınlarında görüntülenmesi Elazığ'da dağ keçileri tarihi yerleşim yerine indi ELAZIĞ - Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı "Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi"nde bulunan ve genelde kayalık, sarp yamaçlarda yaşam süren...

Dağ keçisi sürüsünün Palu Kalesi yakınlarında görüntülenmesi Elazığ'da dağ keçileri tarihi yerleşim yerine indi ELAZIĞ - Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı "Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi"nde bulunan ve genelde kayalık, sarp yamaçlarda yaşam süren dağ keçisi sürüsü, vatandaşlar tarafından Palu Kalesi yakınlarında görüntülendi. Kaynak: AA