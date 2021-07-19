Dağ keçisi sürüsü fotokapanda
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Dağ keçisi sürüsü fotokapanda

İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Haberler | Güncel

- Dağ keçisi sürüsü fotokapanda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından fotokapanlarla dağ keçisi sürüleri görüntülendi.

- Dağ keçisi sürüsü fotokapanda

ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından fotokapanlarla dağ keçisi sürüleri görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayvanlarının yaşadığı alanlara yerleştirilen fotokapanlar yaban hayatını görüntülemeye devam ediyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı görüntülerde yaban keçilerinin toplu halde beslendiği görülüyor.

Dağ keçisi sürüsü fotokapanda
Dağ keçisi sürüsü fotokapanda
Dağ keçisi sürüsü fotokapanda
Dağ keçisi sürüsü fotokapanda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik

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