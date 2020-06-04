Dağ keçisi camiye girdi Dağ keçisi camiye girdi Adıyaman'ın Tut ilçesinde camiye giren dağ keçisi, uzun uğraşlar sonucu yakalanarak doğaya salındı.

Dağ keçisi camiye girdi

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Tut ilçesinde camiye giren dağ keçisi, uzun uğraşlar sonucu yakalanarak doğaya salındı.

Olay, Tut ilçesine bağlı Tepecik (Tirintil) köyünde meydana geldi. Dağ keçilerinin bölgeye yakın olan köye kadar inen keçilerden bir tanesi Tepecik Camisinin açık olan bahçe kapısından içire girdi. Cami bahçesinden cami içerisine giren dağ keçisini köylüler fark edince dağ keçisini camiden çıkartmak için yakalamaya çalıştı.

Güvenlik korucuları ve köylüler caminin ikinci katına kaçan dağ keçisini uzun uğraşlar sonrasında yakaladı. Boynuzlarından yakalanan dağ keçisiyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmeyen köylüler, daha sonra dağ keçisini doğaya saldı.

Kaynak: İHA