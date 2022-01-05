Dağ keçileri yola indi, vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı - Haberler
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Dağ keçileri yola indi, vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı

İhlas Haber Ajansı / Yakup Sağlam - Haberler | Güncel

Dağ keçileri yola indi, vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı Tunceli'de, yiyecek bulamayan nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçileri yola indi.

TUNCELİ (İHA) - Dağ keçileri yola indi, vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı

TUNCELİ - Tunceli'de, yiyecek bulamayan nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçileri yola indi.

Tunceli-Pülümür yolunda aracıyla ilerleyen Engin Al isimli bir vatandaş, yolun ilerisinde grup halinde dağ keçisi gördü. Yiyecek bulamadıkları için yola inen keçileri gören Al, hayvanları korkutmamak için bir süre aracını durdurdu. Hayvanların yemek yemesini bekleyen Al, bir süre sonra aracını yavaş yavaş sürmeye başladı. Dağ keçilerin yanına yaklaştığında 'Nereye', 'Hişt', 'Gel' gibi tepkiler veren Al, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Dağ keçileri yola indi, vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı

Dağ keçileri yola indi, vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı

Dağ keçileri yola indi, vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı

İhlas Haber Ajansı / Yakup Sağlam - Son Dakika Haberleri

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