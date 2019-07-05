Dağ keçileri merkeze 15 kilometre uzakta görüntülendi

Nesli tükenmekte olan dağ keçileri Elazığ merkeze 15 kilometre uzaktaki Ölbe Vadisinde otlarken görüntülendi

ELAZIĞ - Nesli tükenme tehlikesi altına olan dağ keçileri, Elazığ'da merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Ölbe Vadisinde görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan Ölbe Vadisi mevkiinde görüntülendi. Objektiflere takılan keçiler bir süre kayalık alanlarda otladıktan sonra gözden kayboldu.

Yaban keçilerin 15 yıl önce alana salındığını belirten Göllübağ Mahalle Muhtarı Selehaddin Dabakoğlu, "Dağ keçileri ve karacalar var. Gurup halinde geziyorlar. Bazen toplandıklarında 50 taneye kadar oluyor. İlk bahar yavruları büyüdüler. Birde son bahara doğru ikinci yavrulayanlarda oluyor. Çok güzel ve sevimli hayvanlar. Annelerin arka sıra gezenlerde var. Bu bölgede ve bahçeni çevresine kadar gelirler. Birkaç yıl önce evlerin yakınlarına gelip otlarlardı. Avcılar gelip tüfekle sıktılar. Hayvanları biraz ürküttüler. O yüzden insanlardan kaçıyorlar. Yetkililer, Ölbe Vadisindeki yolları devamlı kontrol ediyor" dedi.

Kaynak: İHA