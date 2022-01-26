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Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Rize'de yapılacak

Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Rize'de yapılacak

Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, Rize'de düzenlenecek.

İKİZDERE, RİZE (AA) - Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, Rize'de düzenlenecek.

Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona 10-13 Şubat'ta İkizdere'de gerçekleştirilecek.

Yarışmaya katılacak sporcuların kulüpleri aracılığı ile "Dağcılık Yönetim Sistemi" üzerinden 1 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

İkizdere, Türkiye, Rize, Spor, Haber

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