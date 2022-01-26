Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Rize'de yapılacak
Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, Rize'de düzenlenecek.
İKİZDERE, RİZE (AA) - Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, Rize'de düzenlenecek.
Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona 10-13 Şubat'ta İkizdere'de gerçekleştirilecek.
Yarışmaya katılacak sporcuların kulüpleri aracılığı ile "Dağcılık Yönetim Sistemi" üzerinden 1 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri