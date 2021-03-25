Son dakika! Dağ kadrosunda olduğu belirlenen 4 terörist tutuklandı
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Son dakika! Dağ kadrosunda olduğu belirlenen 4 terörist tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Dağ kadrosunda olduğu belirlenen 4 terörist tutuklandı

Son dakika haberleri: Şanlıurfa merkezli İstanbul'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

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Şanlıurfa merkezli İstanbul'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün yurtiçi yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkez ile Akçakale, Ceylanpınar, Viranşehir, Siverek ve Suruç ilçeleri ile İstanbul'da operasyon düzenledi. Terör örgütü içerisinde eğitim alarak kırsal alanda faaliyet yürütüp deşifre olmadan Türkiye'ye döndüğü belirlenen şahısların da aralarında bulunduğu 15 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı savcılık tarafından, 7 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 4 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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