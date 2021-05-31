Dağ ilçelerinin atıkları kontrol altına alınıyor
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Dağ ilçelerinin atıkları kontrol altına alınıyor

Dağ ilçelerinin atıkları kontrol altına alınıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Orhaneli ilçesine kazandırılan 'Güney Bölgesi Evsel Katı Atık Aktarma İstasyonu'nda çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Orhaneli ilçesine kazandırılan 'Güney Bölgesi Evsel Katı Atık Aktarma İstasyonu'nda çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki vahşi çöp depolama alanlarının ıslahı konusunda önemli mesafe kat etti. Bursa genelindeki 29 vahşi çöp depolama alanından 25'ini kapatarak ilçelerdeki önemli bir çevre sonunu ortadan kaldıran Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli ilçesinde evsel katı atık sorununun çözümü için başlattığı çalışmalarda artık sona geldi. Evlerden çıkan katı atıkların sağlıklı bir şekilde düzenli depolama alanına taşınması maksadıyla Orhaneli ilçesine yaptırılan 'Güney Bölgesi Evsel Katı Atık Aktarma İstasyonu'nda inşaat tamamlanırken, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından alanda asfaltlama çalışmalarına başlandı. Son rötuşların da tamamlanması ile birlikte tesislerin önümüzdeki haftalarda kullanılmaya başlaması planlanıyor.

Atık bertarafı çok önemli

Bir şehrin gelişmişliğinin önemli göstergelerinden bir tanesinin de atıkların sağlıklı bir şekilde bertarafı olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa ölçeğinde her gün yaklaşık 3 bin 500 ton evsel nitelikli katı atık oluşuyor. Kişi başına günlük yaklaşık 1 kilogram atık oluşturduğumuz şehrimizde, ilçe belediyeleri tarafından toplanan atıklar düzenli depolama alanlarında bertaraf ediliyor. Batı bölgesindeki ilçelerimizin evsel atıklarının düzenli sahalara getirilmesi için Büyükşehir Belediyemiz tarafından Mustafakemalpaşa ilçesine 2016 yılında Batı Bölgesi Katı Atık Aktarma İstasyonu yapılmıştı. Dağ ilçelerimiz için planlanan Güney Bölgesi Evsel Katı Atık Aktarma İstasyonunu da kısa süre içinde hizmete açmış olacağız. Böylelikle dağ ilçelerindeki vahşi çöp depolama sahaları da rehabilite edilecek ve bu mesele tamamen ortadan kalkmış olacak. Keles ilçemizdeki aktarma istasyonun da tamamlanmasıyla ile dağ ilçelerimizin tamamında atık sorunu tarih olacak" diye konuştu. - BURSA

Dağ ilçelerinin atıkları kontrol altına alınıyor
Dağ ilçelerinin atıkları kontrol altına alınıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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