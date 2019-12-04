Dağ ilçeleri beyaza büründü
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Dağ ilçeleri beyaza büründü

Yurt genelinde havaların soğumasıyla birlikte önce Uludağ'a, sonra da Bursa'nın dağ ilçeleri Büyükorhan ve Keles'e yılın ilk karı yağdı.

04.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:13
Dağ ilçeleri beyaza büründü

Yurt genelinde havaların soğumasıyla birlikte önce 'a, sonra da 'nın dağ ilçeleri ve 'e yılın ilk karı yağdı.


Bursa'nın dağ ilçelerinde sabah saatlerinde kar etkili oldu. Yılın ilk karı, Büyükorhan ve Keles ilçelerine düştü. Büyükorhan ilçesinde sabah saat 10: 00 sıralarında kar yağmaya başladı. Kar, ilçe merkezini ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kar yağışı bilhassa ilçenin Görecik Yaylası, Belpınar Dağları ve Zaferiye köyü yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Vatandaşlar bu yıl kar yağışının geç kaldığını, her yıl ekim ve kasım ayının ilk haftasında ilçelerine kar düştüğünü söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA
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