BURSA (Habermetre) - 13 ARALIK 2021

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Dağ Günü'nde 'Atıksız Zirve'

BURSA - Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Nokta Dağcılık Spor Kulübü tarafından Türkiye Dağcılık Federasyonu himayesinde 'Sürdürülebilir Uludağ İçin Atıksız Zirve' tırmanışı gerçekleştirildi.

Uluslararası Dağ Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleşen programın birinci bölümünde; Merinos Atatürk Kültür ve Kültür Merkezi'nde(Merinos AKKM) 'Sıfır Atık Yaşam', 'Sıfır Atık Zirve', 'Sürdürülebilir Sıfır Atık ve Doğada Yaşam' başlıklı söyleşiler gerçekleştirildi. Dağcı Emin Ali Kalcıoğlu, sevenleri için kitabını imzalarken, kısa film gösteriminin yapıldığı etkinlikte 'ödüllü dağ fotoğraflarından oluşan' sergi açıldı.

Atıksız Zirve…

Etkinliğin ikinci gününde ise Uludağ zirveye tırmanış programı yapıldı. Pazar sabahı saat 07. 00'da Merinos AKKM Kuzey Kapısı'nda buluşan 124 dağcı, kayıtların tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği araçlarla yola çıktı. Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, bilgilendirme konuşması yaparak 'Atıksız Zirve'nin anlamına dikkat çekti. Pilot bölge olarak Bursa-Uludağ'ın seçildiği uygulamanın tüm zirve ve dağcılık faaliyetlerinde devam edeceğini dile getiren Başar, sürdürülebilir dağcılık ve Atıksız Zirve'nin 'doğayı temiz bırakmaktan' çok daha fazlası olduğunu vurguladı. Burada asıl hususun hiç atık üretmemek olduğunu ifade eden Başar, ayrıca sürdürülebilir dağcılık misyonuna dikkat çekerek, yeni uygulamaların çok yakında açıklanacağını belirtti.

İstanbul, Muğla, Sivas, Ankara, Rize, Erzurum, Kırıkkale ve Bursa'dan 124 dağcı, Beden Terbiyesi Tesisleri önünden tırmanışa geçti. Eski Cip Yolu ve Kapı rotalarını izleyen dağcılar, zorlu hava şartları etkisini artırmasına rağmen tırmanışı sürdürdü. Rasat Düzü Mevkii'ne çıkmak üzere Kapı rotasından sırta ulaşıldığında ise şiddetli fırtına yaşandığı için dönüşe karar verildi.

Tırmanışı başarıyla tamamlayan dağcılar, 'Sıfır Atık' ve 'Atıksız Zirve' misyonuna uygun davranarak doğaya atık bırakmadı. Tırmanışta 124 pet şişe, 124 kuruyemiş ve atıştırmalık ambalajı, 124 yiyecek poşeti ve 125 tek kullanımlık sıcak içecek bardağı doğaya atık olarak bırakılmadı.

Faaliyetin ardından günü değerlendiren Nokta Dağcılık Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Hacer Özkalender, 'Sürdürülebilir Uludağ için Atıksız Zirve'ye katkıları ve destekleri nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar'a teşekkür etti. Hedefine ulaşmış Atıksız Zirve'nin önemine dikkat çeken Özkalender, etkinliğin gelecek nesillere daha yaşanılır dünya bırakmak, dağlara ve doğaya karşı sorumlulukları yerine getirmek için milat olduğunu ifade etti. Özkalender, etkinlik boyunca katılımcı tüm sporcularla aynı heyecan ve mutluluğu paylaştığını söyledi.

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