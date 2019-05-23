Dağ Fare Doğurdu", "Oylar Çalındı Yazacak Değiller": Ysk'nin Gerekçeli Kararı İçin Kim Ne Dedi?
Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin 4'e karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararın 250 sayfalık gerekçesine Türk siyaseti nasıl tepki verdi?
Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin 4'e karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararın 250 sayfalık gerekçesi için kim ne dedi?
İmamoğlu: Sıfır gerekçe
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında YSK'nın gerekçeli kararını "Sıfır gerekçe. Dağ fare doğurdu" sözleriyle değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com