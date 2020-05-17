Dağ eteğindeki terk edilmiş tanklar görenleri hayrete düşürüyor
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Dağ eteğindeki terk edilmiş tanklar görenleri hayrete düşürüyor

Erzurum'da dağ ortasında çürümeye terk edilmiş olan 2 tank görenleri hayrete düşürüyor.

Dağ eteğindeki terk edilmiş tanklar görenleri hayrete düşürüyor
17.05.2020 11:48 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:49

Erzurum'da dağ ortasında çürümeye terk edilmiş olan 2 tank görenleri hayrete düşürüyor. Boş arazide tankları gören vatandaşlar fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor.

Erzurum - Ağrı karayolu Nene Hatun Mahallesi kırsalında bulunan dağlarda 1950 yıllarında kullanıldığı tahmin edilen 2 adet Jackson marka tank görenlerin dikkatini çekiyor. Birçok parçası askeriye tarafından alınan tankların gövdesi ise adeta arazide sergileniyor.

Mayıs ayında özellikle Erzurum'daki dağlar ve ovalarda mantar toplamaya çıkan vatandaşlar tarafından ilgi gören tanklar çürümeye yüz tutmuş durumda. Tankları dağların ortasında gören vatandaşlar ise fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştiriyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erzurum Tanıtım Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Kızılkaya, "Bu tankların savaş dönemlerinden ve tatbikatlardan kaldığını tahmin ediyoruz. Bu bölgeler de savaşa karşı her daim sıcak olarak tutulmuş bölgelerdir. Buralarda sürekli tatbikatlar yapıldı. Bu tankların gerekli malzemeleri alınarak burada çürümeye terk edildiğini görüyoruz. Bazen buraya mantar toplamaya gelenler hatıra fotoğrafları çekiyor. Çoğu zaman bunu bilenler de geliyor buraya tankları görmeye. 2 tank bulunuyor burada. Bunca yıl geçmesine rağmen tankın başlık kısmı halen dönebiliyor. Bunlar 'Tank avcısı' olarak biliniyor. Amerikan malı olan bu tanklar sağlamlıkları ile meşhur" dedi. Ancak tankların yedek parça tedarik edilemediğinden, yürütülememesi sebebiyle dağda terk edildiği düşünülüyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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