Dağ eteğindeki 70 yıllık tanklara doğa sahip çıkıyor
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Dağ eteğindeki 70 yıllık tanklara doğa sahip çıkıyor

İhlas Haber Ajansı / SEFA TETİK - Haberler | Güncel

Dağ eteğindeki 70 yıllık tanklara doğa sahip çıkıyor Erzurum'da dağ ortasındaki yaklaşık 70 yıllık iki tank görenleri hayrete düşürüyor.

Dağ eteğindeki 70 yıllık tanklara doğa sahip çıkıyor

ERZURUM - Erzurum'da dağ ortasındaki yaklaşık 70 yıllık iki tank görenleri hayrete düşürüyor.

Erzurum-Ağrı karayolu Nene Hatun Mahallesi kırsalında dağlarda 1950 yıllarında savaşlarda ve tatbikatlarda kullanıldığı tahmin edilen iki adet Jackson marka tank görenlerin dikkatini çekiyor. Birçok parçası askeriye tarafından alınan tanklar, nisan ayında dağlar ve ovalarda mantar toplamaya çıkan vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Tankları dağların ortasında gören vatandaşlar fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştiriyor. Yaklaşık 70 yıllık tanklar toprağa gömülmeye başlasa da üzerlerinde bulunan başlıklar halen ilk günkü gibi dönerken, yavaş yavaş toprağa gömülen tanklar havadan görüntülendi.

Dağ eteğindeki 70 yıllık tanklara doğa sahip çıkıyor
Dağ eteğindeki 70 yıllık tanklara doğa sahip çıkıyor
Dağ eteğindeki 70 yıllık tanklara doğa sahip çıkıyor
Dağ eteğindeki 70 yıllık tanklara doğa sahip çıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEFA TETİK

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