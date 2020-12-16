Dağ: "Esnaf zor günlerden geçiyor"
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Dağ: "Esnaf zor günlerden geçiyor"

16.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:07
Dağ:

Yalova Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkan Vekili ve Ağaç İşleri Odası Başkanı Adnan Dağ, pandemi döneminde esnafın büyük sıkıntılar çektiğini söyledi.

Yalova Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkan Vekili ve Ağaç İşleri Odası Başkanı Adnan Dağ, pandemi döneminde esnafın büyük sıkıntılar çektiğini söyledi.

Dağ, Kirazlı Sanayi Sitesi marangozlar kısmında bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına sanayi sitesindeki çok sayıda da katıldı. Dağ, vatandaşların destek amaçlı alışverişlerini küçük esnaftan yapmasını istedi. Oda Başkanı Dağ, büyük şirketlerin kampanyalarıyla esnafı daha da zor duruma soktuğunu kaydetti.

Dağ, siyasi partilere de esnafı siyaset malzemesi yapmasını eleştirdi. Dağ, sürecin bu şekilde devam etmesi halinde hiçbir esnafın ayakta kalamayacağını anlattı. - YALOVA

Dağ: 'Esnaf zor günlerden geçiyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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