Dağ-Der de Doğan Güven Tâzeledi

Dağ-Der Mudanya Şubesi Başkanı İsa Doğan güven tazeledi.

Dağ-Der'in 10. genel kurulu hafta sonu yapıldı. 270 üyesi bulunan Dağ-Der'in genel kurulunun divan başkanlığını Genel Başkan Ali kaya yaptı. Tek liste ve açık oylama ile yapılan seçimde Şue Başkanıİsa Doğan'ın listesi yeniden seçildi. Yönetim şu isimlerden oluştu:

İsa Doğan, Ünal Baykara, Hüseyin Aslan, Emin Özer, Erol Gülenç, Hasan Basri Günbay, Mehmet Esen, Nilgün Ardıç Kayaalp, Emin Durdu, Serdal Aydoğan, Ahmet Özay, Orhan Aybay, Ayşe Türkeş, Şahgin Tosun, Ayfer Yılmaz, İdris Ardıç. - BURSA

Kaynak: İHA