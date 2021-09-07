DAĞ ÇİLEĞİ KÖYÜ MECLİSTE KABUL GÖRDÜ
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DAĞ ÇİLEĞİ KÖYÜ MECLİSTE KABUL GÖRDÜ

DAĞ ÇİLEĞİ KÖYÜ MECLİSTE KABUL GÖRDÜ
Habermetre - Haberler | Toplum

DAĞ ÇİLEĞİ KÖYÜ MECLİSTE KABUL GÖRDÜ Düzce Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Eylül ayı birinci oturumu Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında gerçekleştirildi.

DAĞ ÇİLEĞİ KÖYÜ MECLİSTE KABUL GÖRDÜ Düzce Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Eylül ayı birinci oturumu Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddeleri içerisinde yer alan Kent Konseyinin Dağ Çileği Köyü Projesi mecliste kabul görerek komisyona havale edildi.

Düzce Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Eylül ayı birinci toplantısı yapıldı. Belediye Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında yapılan toplantıda 10 gündem maddesi komisyonlara havale edildi. Mecliste 5 de soru önergesi okundu.

DAĞ ÇİLEĞİ PROJESİ TANITILDI

Düzceli kadınların kendi ürettikleri ürünleri satabilecekleri, turizm açısından zenginlik yaratacak ve Düzce ile Yığılca'nın adını duyuracak Kent Konseyinin Dağ Çileği Köyü Projesi meclis üyelerine slayt eşliğinde anlatıldı. Proje meclis üyelerinden kabul görerek komisyona havale edildi.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından bir sonraki meclis birleşiminin 9 Eylül Perşembe günü saat 19. 00'da yapılmasına karar verilerek toplantı sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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