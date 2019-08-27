"Dağ çileği" için 2 bin 700 rakımda mesai - KARS

27.08.2019 12:36

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar, yörede doğal olarak yetişen ve "dağ çileği" olarak bilinen böğürtlenleri toplayıp hem kışlık marmelatlarını hazırlıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

İlçedeki 2 bin 200-2 bin 700 rakımlı sarıçam ormanlarında doğal olarak yetişen ve halk arasında "yaban çileği" olarak da isimlendirilen böğürtlenler, her yıl ağustos ayı ortasında vatandaşlarca toplanıyor.

Vitamin açısından oldukça zengin ve antioksidan etkisi bulunduğu belirtilen böğürtlenleri toplayan yöre insanı, bu çileklerden genellikle kışlık ihtiyaçları için reçel ve marmelat yapıyor.

Böğürtlen toplamak için ormanda dolaşan yöre sakinleri, yaptıkları marmelat ve reçeli diğer kentlerdeki müşterilerine de satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede tamamen doğal ortamda yetişen böğürtlenlerin toplanmasına başlandığını söyledi.

Havanın sıcak gitmesi yüzünden bu yıl bol böğürtlen bulunduğunu belirten Gök, "Yöre insanımız kışlık marmelat, reçel yapmak için bol miktarda dağ çileği topluyor ve ihtiyacının fazlasını da satıp para kazanıyor. Böğürtlenler üniversite kantinlerinde, pastanelerde pasta yapımında da kullanılıyor. Bu yüzden güzel bir pazar oluşmaya başladı." diye konuştu.

"Kilogramı 120 liraya kadar satılıyor"

Gök, dağ çileğinin vatandaşın aile bütçesine önemli katkı sağladığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Şu anda kilogramı 120 liraya kadar satılıyor. Tamamen doğal bir ürün, antioksidan özelliklere sahip, besin değeri oldukça yüksek bir meyve. Kendi doğal ortamında yetişiyor. Herhangi bir bitkisel ilaç, hiçbir şey kullanılmadan tamamen yüzde yüz doğal, organik bir meyvemiz. Bu sene de oldukça bol, bereketli geçti. Her yıl böyle olmasını temenni ediyoruz."

Çilek toplayan Şenay Vanlı da Sarıkamış ormanlarının ayrı bir güzelliğinin olduğunu ve burada yetişen çileklerin tadına doyulmadığını dile getirdi.

Diğer illerden böğürtlen toplamak için Kars'a geliyorlar

Çileğin insan sağlığına çok faydası olduğuna işaret eden Vanlı, "Topladığımız çilekleri kış için reçel yapıyoruz. Her sene bu mevsimde dağ çileği topluyoruz ama bu yıl biraz daha bol. Herkes çilek toplamaya geliyor. Sadece Sarıkamışlı değil, burayı bilenler Kars'tan, çevre il ve ilçelerden gelip topluyor." ifadelerini kullandı.

İbrahim Enis ise kış mevsiminde reçel olarak tüketilecek dağ çileklerinin Sarıkamış başta olmak üzere yöredeki dağlık ve ormanlık alanlarda yetiştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Böğürtlen verimi açısından bereketli bir yıl geçiriyoruz. Dağ çileği C vitamini açısından oldukça zengin, antioksidan etkisi yüksek. Marmelat olarak yapılıp tüketiliyor, şırası da çok güzel. Bu sene özellikle dağ çilekleri oldukça fazla. Sanırım bunda havaların sıcak gitmesi etkili oldu. İnsanlar da yoğun ilgi gösterip, böğürtlen topluyor."

Kaynak: AA