Dağ ceylanı orman işçileri tarafından böyle görüntülendi

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde dağ ceylanı kesim yapan orman işçilerinin kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Koçyazı Mahallesi'nde ormanlık alanda kesim yapan orman işçileri ormanlık alanda yalnız başına otlayan yabani bir ceylan gördü. Orman kesim işçilerinden birisi ormanlık alanda otlayan ceylanı cep telefonuna saniye saniye kaydetti.

Ormanlık alanda otlayan ceylanın, işçileri fark ettikten sonra bölgeden uzaklaştığı kaydedildi.

Kaynak: İHA