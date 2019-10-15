"Dağ cevizi" köylülerin ekmek kapısı oldu

15.10.2019 11:14

Iğdır'ın yüksek kesimindeki köylerde doğal yetişen "dağ cevizi", vatandaşların gelir kaynağı oldu.

Aras Dağları eteklerinde bulunan Tuzluca ilçesinin yüksek kesimli noktalarında "dağ cevizi" olarak nitelendirilen doğal ceviz yetişiyor.

İlçenin Üçkaya, Eğrekdere, Sutaşları ve Buruksu köylerinde yetişen ve son zamanlarda rağbet gören ceviz, özellikle yurdun batı illerinden alıcı buluyor.

Cevizleri satarak gelir elde eden köylüler, üretimin yaygınlaşmasıyla daha fazla kazanç sağlamayı hedefliyor.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dağ cevizinin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Üretimde çiftçinin ağaçları budamak ve sulamak dışında herhangi müdahalede bulunmadığını belirten Yolcu, "Ceviz yetişen köylerimizde ilaç kullanarak tarım yapılmıyor, tamamen organik üretim yapılıyor. Bizler de organik üretimi öne çıkararak ilimizin ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

"Ürünü değerli kılan organik olması"

Dağ köylerinde üretilen cevizin tonaj olarak az ancak değerli olduğunu dile getiren Yolcu, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 10 bin ağaç var, 550 ton civarında ceviz hasadı bekliyoruz. Belki üretim az ancak ürünü değerli kılan organik olması, o açıdan Iğdır ürünlerinin organik olduğunu da duyurmak istiyoruz. Bunlar doğal yetişen cevizler, biz de destek sunarak ceviz üretimini artırmayı planlıyoruz. 2020 yılından itibaren ceviz üretim alanlarını daha da genişletmek adına çeşitli projelerimiz olacak. Tuzluca'nın cevizi zaten ün sahibi, bu ürünün daha fazla tanınması için çalışmalarımız sürüyor."

"Köylüye de Iğdır'a da ekonomik girdi sağlıyor"

Üçkaya Muhtarı Kemal Otay, yöredeki köylülerin ceviz üretimini daha profesyonel yapmayı hedeflediğini söyledi.

Bunun için çalışma başlattıklarını anlatan Otay, şunları kaydetti:

"Köylerimiz ceviz yetiştiriciliğinde iddialı ve yıllardır üretim yapılıyor. Organik cevizimizle gurur duyuyoruz. Üretilen ceviz genellikle İstanbul'da satışa sunuluyor. Iğdır'a gelenler, buradaki cevizi alıp hediyelik olarak batı illerine götürüyor. Son zamanlarda dağ köylerinin cevizleri ün kazandı. Artık insanlar hangi şehirde olurlarsa olsun buradan ceviz istiyor. Köyde üretilen ceviz köylüye de Iğdır'a da ekonomik girdi sağlıyor."

Üreticilerden Cemal Artan ise "Cevizimizin bir özelliği var, o da hiçbir gübrenin kullanılmaması. Doğal olarak yetişiyor ve bu şekilde tüketicilere aktarıyoruz. Kilogramını 20 liraya satıyoruz, bu da bütçemize katkı sağlıyor. Ürünlerimiz, organik olmasından dolayı ilgi görüyor." dedi.

Kaynak: AA