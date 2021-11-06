Dağ bisikletleri Bodrum'da yarıştı

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 10'u yurt dışından 60 bisikletçinin katılımıyla enduro dağ bisikleti yarışları gerçekleştiriliyor.

Bodrum Dağ Bisikleti Spor Kulübü (BODASK) tarafından ilçenin kırsal Çamlık Mahallesi'nde enduro dağ bisikleti yarışları yapılıyor. Türkiye'den 50 sporcunu katıldığı organizasyona Yunanistan, Almanya, Bulgaristan ve Macaristan'dan toplam 10 sporcu katılıyor. Bisikletçiler, ormanlık alanda hazırlanan 3 parkurda mücadele veriyor. Bisikletçilerin toplamda 30 kilometre pedal çevireceği parkurların bazı noktalarda bisikletçileri zorluyor. Yarış Pazar günü sona erecek.

Tarık Gür isimli yarışmacı, parkurun çok iyi hazırlandığını ifade ederek, "Yarış harika bir parkur hazırlanmış. Buradaki ekip çok güzel çalışmış. Bu tarz yarışlar için önceden çok sık yurtdışına gitmek zorunda kalıyorduk ama artık ülkemizde de bu yarışlar sıklıkla yapılmaya başlandı. Biz de elimizden geldiğince tüm yarışlara eşlik etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Alman sporcu Sebastian Maiero ise şu ifadeleri kullandı:

"Dün biraz antrenman yaptık. Etapları kontrol ettik. Gerçekten ilginç. Bir tanesi çok güzel. Etap 3 oldukça zor. Bence sporcuların kazanıp kaybedeceklerini belirleyen parkur olacak. Çok fazla beklentimiz yok, sadece biraz güzel vakit geçirip bu güzel ortamda olmak."

BODASK Başkan Yardımcısı ve Organizasyon Sorumlusu Oğuzhan Soylu, Leleg patikalarında bisiklet süreceklerini dile getirerek, "Dağ bisikletçilerini Bodrum'da topladık ve Leleg patikalarında da bisikletlerimizi süreceğiz. Keyifli bir gün geçireceğimizi umuyorum. Parkurlar teknik parkurlar. 3 farklı parkurumuz var, 3 farklı zorluğa sahipler. Bir tanesi hızlı bir parkur. Bir diğeri biraz pedallama gerektiren bir parkur ve en sonuncusu da teknik bir parkur. Sporcularımızın da hepsi Türkiye'nin 4 bir tarafından geldi ve bu işi ciddi böyle profesyonel bu işe gönül vermiş başarılı sporcular. Bakalım aralarında en iyi hangisi onları bulacağız bu yollarda. Parkurlar yaklaşık olarak bir buçuk kilometre ile üç buçuk kilometre arasında değişiyorlar. Bir de arada bağlantı geçiş yolları var. Geçiş yollarını biz zaman katmayacağız. Sadece parkur derecelerini ölçeceğiz. Toplamda yaklaşık 30 kilometrelik bir gün olacak" ifadelerini kullandı. - MUĞLA