Dağ bisikleti tutkunları "Palandöken Snow Downhill" etkinliğinde buluştu - Haberler
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Dağ bisikleti tutkunları "Palandöken Snow Downhill" etkinliğinde buluştu

AA, Selami Küçükoğlu - Kültür Sanat
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Dağ bisikleti tutkunları

Erzurum Büyükşehir Belediyesince Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen "Palandöken Snow Downhill" etkinlikleri başladı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesince Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen "Palandöken Snow Downhill" etkinlikleri başladı.

Dağ bisikleti tutkunlarından oluşan 30 kişilik grup, etkinlik kapsamında şehir merkezindeki tarihi yerleri pedal çevirerek gezdikten sonra Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'e ulaştı.

Telesiyejlerle zirveye çıkan sporcular, bisikletleriyle kayak merkezinin zirvesi olan 3200 rakımlı Ejder Tepesi'nden inişe geçti.

Kayak pistinde bisikletle inerken çeşitli şovlar yapan sporcular, A pistinde oluşturulan rampadan başarılı atlayışlar da gerçekleştirdi.

Test ve gösteri amaçlı ilk gün etkinliklerini tamamlayan sporcular, yarın aynı parkurda yarışacak.

AA / Selami Küçükoğlu - Kültür Sanat

Kayak Merkezi, Türkiye, Erzurum, Kültür Sanat, Haberler

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